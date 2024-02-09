Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Isınmak için odalarına köz dolu mangal bırakan Erzurumlu çift ölümden döndü

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'un Hınıs ilçesinde ısınmak için odalarına köz dolu mangal bırakan ve karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayati tehlikeyi atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isınmak için odalarına köz dolu mangal bırakan Erzurumlu çift ölümden döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'un Hınıs ilçesinde ısınmak için odalarına köz dolu mangal bırakan ve karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayati tehlikeyi atlattı.

        Taşbudak Mahallesi'nde yaşayan ve kronik hastalıkları bulunan Kemal (71) ve Canan Düzgün (68) çifti, dondurucu soğukların etkili olduğu bugünlerde ısınmak için akşam saatlerinde yaktıkları sobadaki közleri mangala koyup yatak odalarının bir köşesine yerleştirdi.

        Uyumak üzereyken fark edilmesi imkansız olduğu için "sessiz katil" olarak da tanımlanan karbonmonoksit gazından etkilenen ve rahatsızlık geçiren çift, yataktan kalmak isterken yere yığıldı.

        Bu sırada Canan Düzgün sürünerek yaklaştığı yatak odasının kapısına vurarak evde misafir kalan oğlu Serhat'a sesini duyurmaya çalıştı.

        Sesler üzerine gittiği odada yerde baygın yatan anne ve babasını dışarı çıkaran Serhat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        - Hayati tehlikeyi atlattılar

        Ambulansla kaldırıldığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesindeki müdahale sonrası Atatürk üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Düzgün çifti, Acil Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı.

        Hayati tehlikeyi atlatan ve yoğun bakımda tedavisi süren çift, yaşadıkları talihsiz olayı unutamıyor.

        Kemal Düzgün, AA muhabirine, mangalı bıraktıktan 15-20 dakika sonra yataktayken midesinin bulandığını anlatan Düzgün, "Başım ağrıdı, mangalı ve elektrikli ısıtıcıyı söndürmek istedim ama ayağa kalkınca başım döndü, 3-4 kez yere düştüm. Hanım kalkınca o da yere düştü. Eşim sürünerek odanın kapısına kadar gidip yan odadaki oğluma seslenmiş ve oğlum bizi dışarı çıkarmış." dedi.

        Zehirlendikten sonra oğlunun sırtına alarak kendilerini dışarı çıkardığını ve olayın şokundan halen kurtulamadığını ifade eden Düzgün, "Eşim oğluma 'Serhat baban öldü, biz öldük' diye seslendi, çocuk eşimi duymasa odada ölecektik. Hınıs'a ve Erzurum'daki hastanelere nasıl gelmişiz bilemiyorum. Allah devlete zeval vermesin. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin, çok hastalık çektim ama o gece çok kötüydü. Bizim başımıza geldi, kimsenin başına gelmesin. Kimse mangalla ısınmasın, soba külünden uzak dursun. Bundan sonra böyle işler yapmaya tövbe ettim. Allah oğlumu var etsin, o olmasaydı ölmüştük." diye konuştu.

        - Havaların soğumasıyla vakalar arttı

        Canan Düzgün de yataktayken kusma şikayetleri başladığını belirterek, "Eşime yardım etmek isterken ben de yere düştüm. Sonra sürünerek odanın kapısına gidip oğluma seslendim. Oğlum olmasaydı ölmüştük, Allah devletten razı olsun. Tek böbrekliyim, tansiyon hastalığım da var. Devletimiz ve doktorlarımız olmasaydı yaşayamazdık." ifadelerini kullandı.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır da havaların soğumasıyla kırsaldaki karbonmonoksitten zehirlenme vakalarının arttığına dikkati çekti.

        Tedaviye alınan yaşlı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Çakır, "Allah'tan uykuda yakalanmamışlar, ısındıkları sobadan aldıkları mangalı yatacakları odaya götürmüşler, bu büyük risk. Zehirlendiklerini uyumadan erkenden fark edip yardım istemişler. Erken dönemde fark edilmesine rağmen kanlarındaki zehir oranı bayağı yüksekti. Burada uygun tedavilerle toparladılar, oksijen tedavisi alıyorlar. " dedi.

        - "İlk yardımda yapılacak şey gazla teması kesip açık havaya çıkmak"

        Çakır, bu tip zehirlenmelerde en önemli tedavinin oksijen olduğunu, organ tutulumları yönlerinden hastaları sıkı takip ettiklerini dile getirdi.

        Geç kalınması durumunda ölüm başta olmak üzere, beyinle ilgili ciddi problem, kalıcı veya geçici beyin hasarının oluşabildiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

        "Allah'tan zehirlendiklerini erkenden fark edip hemen açık havaya çıkarılmışlar, zaten ilk yardımda yapılacak şey gazla teması kesip açık havaya çıkmak. Oksijen destekleriyle kanların bu zehirden arınmasını sağladık. Soğuk memlekette yaşıyoruz. Soğuk olmayan yerlerde de ters rüzgar, lodos vesaire bunların her zaman başımıza gelebileceğini artık öğrendik. Bunun için baca temizliğine önem vermeliyiz, mangal yapma gibi alışkanlıktan vazgeçmeliyiz, mangal derken piknik mangalını kastetmiyorum, sobadan alınan közü yatılacak odaya götürmeyi terk etmeliyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı

        Benzer Haberler

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 2 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 2 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da bir FETÖ üyesi yakalandı
        Erzurum'da bir FETÖ üyesi yakalandı
        Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 803 bin 620 çağrıdan yüzde 22'si as...
        Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 803 bin 620 çağrıdan yüzde 22'si as...
        Erzurum'da yapılan Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası tamamlandı
        Erzurum'da yapılan Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası tamamlandı
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinin ocak ayı ihracatı yüzde 15,5 a...
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinin ocak ayı ihracatı yüzde 15,5 a...