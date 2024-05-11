Erzurum'da üniversitelilere "Türkiye'nin Büyük Dil Modeli T3 AI" projesi anlatıldı

Erzurum'da üniversite öğrencilerine "Türkiye'nin Büyük Dil Modeli T3 AI" projesi anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ve Erzurum Teknik üniversiteleri, Bilim Erzurum, Yapay Zeka ve Teknoloji Topluluğu işbirliğinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Türkiye'nin Büyük Dil Modeli T3 AI" söyleşisi gerçekleştirildi.

Baykar Akıllı Wep Sistemleri Grup Lideri ve T3 Al Programları Yöneticisi Refik Söylemez, öğrencilere yapay zeka üzerine yapılan çalışmaları anlatıp, soruları cevapladı.

Gençlerin yapay zekaya olan ilgisinin kıymetli olduğunu belirten Söylemez, "T3 Aile, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Türkiye'deki teknolojik alanda vakıf olarak öncülük ettiği alan. Bu alanda vakıf tarafından da yaptığımız bütün teknolojik çalışmalar da en son teknolojiyi kullanmaya odaklanıyoruz." dedi.

"Büyük dil modelleri şu an dünya tarafından da çok kullanılan ve önem arz eden alan, o yüzden biz bu alanda var olmak için T3 AI projesini başlattık. Şu an birkaç modelimiz çıktı ama en iyisi çıkana kadar çalışmalara devam ediyoruz. Bizim en büyük isteğimiz, bu alanda bu modeli kullanarak gençlerin ürün çıkarmaları, girişimleri ve Türkiye için, millet için, dünyaya bu ürünleri pazarlamaları ve bu yarışın içinde var olmaları.

Sadece yapay zekada ürün yapmak yarışmak değil, bizim için doğru olanların gerçekten tarihte yaşanmış olayların, Türkçe verilerin, Türkçe bilerek ve konuşarak bizden sonraki nesillere bunu aktarmamız gerekiyor. Dünyada büyük kurumların bu alanda çalışmaları var. Ama tabii bunların arkalarında nasıl düşünceler olduğunu bilmiyoruz. Biz gerçek veriyle, gerçek dil modelini kullanarak kurumlarımızın, gençlerimizin ve milletimizin bu alandaki açığını kapatmak için bu yola girdik."