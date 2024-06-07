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        Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin'e "Yılın En İyi Genç Beyin Cerrahı" ödülü

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Hakan Şahin, "Yılın En İyi Genç Beyin Cerrahı" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:45
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        Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin'e "Yılın En İyi Genç Beyin Cerrahı" ödülü
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        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Hakan Şahin, "Yılın En İyi Genç Beyin Cerrahı" ödülüne layık görüldü.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen 1. Yaşargil Mikronöroşirürji Kongresi'nde Doç. Dr. Şahin'e, yapmış olduğu "İntertalamik Adezyonun Mikrocerrahi ve Fiber Yollar Anatomisi" çalışması ile "Yılın En İyi Genç Beyin Cerrahı" ödülü verildi.

        Ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına kurulan ve başkanlığını Harvard Üniversitesinden Prof. Dr. Ossama Al-Mefty’in yaptığı kongre, 4-7 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Dünyanın önde gelen beyin cerrahlarını bir araya getiren ve 40 ülkeden 500 beyin cerrahının İstanbul'da buluştuğu kongrede, 300 bilimsel sunum yapıldı.

        Kongrenin son gününde Şahin'e ödülü, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in çalışma arkadaşı ve ABD'nin önemli beyin cerrahlarından Ossama Al-Mefty tarafından takdim edildi.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu prestijli ödülün, tıp camiasında genç yeteneklerin başarılarını takdir ettiğini ve onları teşvik ettiğini söyledi.

        Şahin'in bu ödüle layık görülmesinin, üniversite ve tıp fakültesi adına gurur kaynağı olduğunu, Şahin'in azmi, çalışkanlığı ve bilimsel katkılarıyla ödülü fazlasıyla hak ettiğini belirten Çomaklı, "Bu başarı, aynı zamanda üniversitemizdeki eğitim ve araştırma kalitesinin de bir göstergesidir. Şahin'i yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Üniversite olarak bilimsel araştırmalara ve yenilikçi çalışmalara önem veriyoruz. Bilim ve teknolojiye dayalı gelişmelerin öncüsü olan akademik kadromuzla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şahin de ödüle layık görülmekten onur duyduğunu belirterek, destekleri için üniversite yönetimine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Şahin, ödülün kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu, beyin cerrahisi alanında daha büyük başarılara imza atacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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