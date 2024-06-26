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        Vali Mustafa Çiftçi, "Erzurum Valisi" olmayı hayal eden minik kızı makamında ağırladı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de yaşayan ve memleketi Erzurum'a vali olmayı hayal eden 8 yaşındaki Eyşan Duru'yu makamında misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:39 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:39
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        Vali Mustafa Çiftçi, "Erzurum Valisi" olmayı hayal eden minik kızı makamında ağırladı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de yaşayan ve memleketi Erzurum'a vali olmayı hayal eden 8 yaşındaki Eyşan Duru'yu makamında misafir etti.

        Kocaeli'de ilkokul 2. sınıf öğrencisi Duru, memleketi Erzurum'a vali olma hayalini her fırsatta voleybol öğretmeni Kamil Çavdar'la paylaştı.

        Öğrencisine sürpriz yapmak isteyen Çavdar, Erzurum Valiliğini arayıp durumu anlatarak randevu talebinde bulundu.

        Aslen Erzurumlu olan Duru ve ailesini makamında misafir eden Çiftçi, sıla hasreti çeken Duru'ya vali olmanın eğitim sürecini anlattı ve önemli tavsiyerlerde bulundu.

        Vali Çiftçi, ziyaret sonunda Duru ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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