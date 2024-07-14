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        Erzurum'da "Milletin Zaferi" 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi açıldı

        Erzurum'da "Milletin Zaferi" 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim ve Fotoğraf Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:38
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        Erzurum'da "Milletin Zaferi" 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi açıldı
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        Erzurum'da "Milletin Zaferi" 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim ve Fotoğraf Sergisi açıldı.

        Çifte Minareli Medrese'de açılan sergide, darbe girişimi günü ve sonrasında çekilen fotoğraf ve yapay zeka ile oluşturulan resim sergileniyor.

        15 Temmuz'da şehit olan Oğuzhan Yaşar'ın ailesi de sergiye katıldı, şehidin annesi Necmiye Yaşar duygu dolu anlar yaşadı.

        Şehidin babası Ahmet Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Temmuz" denildiği zaman çok düşünülmesi gereken bir gün olduğunu söyledi.

        15 Temmuz'un ülkenin yeniden dirilişi, birlik ve beraberliğinin olduğunu anlatan Yaşar, "15 Temmuz'da hainlere yol vermedik ama can verdik. Vatan vermedik, bayrağımızı indirtmedik. 15 Temmuz'u Adnan Menderes'in düzenine çevireceklerdi ama Cumhurbaşkanımız halkı sokağa çağırarak izin vermedi. 15 Temmuz'da şehit, gazi ve yetim kalan çocukların her zaman hatırlanması gerekiyor. 15 Temmuz farklı bir şeydi çünkü Türkiye'nin sonunu getirmeye çalışanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Allah onlara fırsat vermedi. Şu an hak ettikleri cezaları da çekiyorlar. Allah o günü bir daha yaşatmasın. Ateş düştüğü yeri yakar. Vatan sağ olsun. Bu vatanı ne onlara vatan ederiz ne de yar ederiz. " dedi.

        Baba Yaşar, "Külliyede reisini beklerken, hain kurşunu ile vuruldun oğul. Başımız, bizi sokağa seslerken, emrine koşarken vuruldun oğul. Hainler ateş saçarken, tankları ile insanları biçerken, vurup da millet oradan kaçarken iblisin boynuna sarıldın oğul." dizelerinden oluşan "Oğul" adlı şiirini okudu.

        Sergiye, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Müftüsü Rüstem Can ile vatandaşlar katıldı.

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