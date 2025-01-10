Görme engelli öğretmen, hayalini gerçekleştirdiği meslekle öğrencilerin yolunu aydınlatıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 2 yıl önce ataması yapılarak öğretmenlik hayali gerçek olan görme engelli Ömer Faruk Bektaş, karanlık dünyasını öğrencilere rehber ve kılavuzluk yaparak aydınlatıyor.

Erzurum'da mezun olduğu Görme Engelliler Okulu'nda 4 yıl memurluk yapan 25 yaşındaki Bektaş, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için 2018'de Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümüne kayıt yaptırıp eğitime başladı.

Okulu bitirdikten sonra 2022'de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren Bektaş'ın öğretmenlik hayali, 2023 yılının nisan ayında Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşti.

- Sınıfları gezip okula gelmeyen öğrenciler için velileri telefonla arıyor

Daha sonra ilçedeki Atatürk Ortaokulu'na görevlendirilen ve meslekte 2. yılına giren Bektaş, sabah gittiği okulda tüm sınıfları gezip gelmeyen öğrencilerin velilerini telefonla arayarak durumlarını soruyor.

Okulda herkesin çok sevdiği Bektaş, yakından ilgilendiği öğrencilere rehberlik ve kılavuzluk yaparak hem karanlık dünyasını aydınlatıyor hem de kariyer hedefleri doğrultusunda onlara destek veriyor.

Bektaş, AA muhabirine, görme engelinin 5 yaşlarından itibaren kademeli olarak başladığını, sonraki yıllarda ise tamamen görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Hayatta herkesin başına olumsuzlukların gelebileceğini, önemli olanın bu olumsuzluklarla mücadele etmek olduğunu vurgulayan Bektaş, "Rehber öğretmenliği tercih etmemin sebepleri vardı. Çünkü bir rehber öğretmenin, öğrenci üzerinde ne kadar önemli olduğunu ve etkisini kendi deneyimlerimde daha iyi anladım. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu ise beni yetiştiren öğretmenlerden gördüm." diye konuştu.

Bektaş, öğretmen olarak atanıp hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, bu kutsal meslekle öğrencilerin hayatına dokunup onlara katkı sunmak istediğini kaydetti.

- "İstediğim mesleği yapma hayalimi gerçekleştirdim"

Eğitim ve iş hayatı süresince görme engelli olarak çok zorluklarla karşılaştığını ancak doğru iletişimle bu zorlukları aştığını dile getiren Bektaş, şöyle devam etti: