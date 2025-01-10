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        Görme engelli öğretmen, hayalini gerçekleştirdiği meslekle öğrencilerin yolunu aydınlatıyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 2 yıl önce ataması yapılarak öğretmenlik hayali gerçek olan görme engelli Ömer Faruk Bektaş, karanlık dünyasını öğrencilere rehber ve kılavuzluk yaparak aydınlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:30
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        Görme engelli öğretmen, hayalini gerçekleştirdiği meslekle öğrencilerin yolunu aydınlatıyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 2 yıl önce ataması yapılarak öğretmenlik hayali gerçek olan görme engelli Ömer Faruk Bektaş, karanlık dünyasını öğrencilere rehber ve kılavuzluk yaparak aydınlatıyor.

        Erzurum'da mezun olduğu Görme Engelliler Okulu'nda 4 yıl memurluk yapan 25 yaşındaki Bektaş, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için 2018'de Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümüne kayıt yaptırıp eğitime başladı.

        Okulu bitirdikten sonra 2022'de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren Bektaş'ın öğretmenlik hayali, 2023 yılının nisan ayında Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşti.

        - Sınıfları gezip okula gelmeyen öğrenciler için velileri telefonla arıyor

        Daha sonra ilçedeki Atatürk Ortaokulu'na görevlendirilen ve meslekte 2. yılına giren Bektaş, sabah gittiği okulda tüm sınıfları gezip gelmeyen öğrencilerin velilerini telefonla arayarak durumlarını soruyor.

        Okulda herkesin çok sevdiği Bektaş, yakından ilgilendiği öğrencilere rehberlik ve kılavuzluk yaparak hem karanlık dünyasını aydınlatıyor hem de kariyer hedefleri doğrultusunda onlara destek veriyor.

        Bektaş, AA muhabirine, görme engelinin 5 yaşlarından itibaren kademeli olarak başladığını, sonraki yıllarda ise tamamen görme yetisini kaybettiğini söyledi.

        Hayatta herkesin başına olumsuzlukların gelebileceğini, önemli olanın bu olumsuzluklarla mücadele etmek olduğunu vurgulayan Bektaş, "Rehber öğretmenliği tercih etmemin sebepleri vardı. Çünkü bir rehber öğretmenin, öğrenci üzerinde ne kadar önemli olduğunu ve etkisini kendi deneyimlerimde daha iyi anladım. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu ise beni yetiştiren öğretmenlerden gördüm." diye konuştu.

        Bektaş, öğretmen olarak atanıp hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, bu kutsal meslekle öğrencilerin hayatına dokunup onlara katkı sunmak istediğini kaydetti.

        - "İstediğim mesleği yapma hayalimi gerçekleştirdim"

        Eğitim ve iş hayatı süresince görme engelli olarak çok zorluklarla karşılaştığını ancak doğru iletişimle bu zorlukları aştığını dile getiren Bektaş, şöyle devam etti:

        "Bir insanın hayatta en büyük hayali gelecekte istediği meleği yapması, ben de istediğim mesleği yapma hayalimi gerçekleştirdim. Branşım gereği sosyal, duygusal ve akademik gelişim alanlarında öğrencilere yol gösteriyorum. Hayatta hepimiz, çocuklarımız da güçlükle karşılaşabiliyor, bu anlamda onlara yol göstermek biz rehber öğretmenlin görevi."

        Türk şairlerinden Muhyiddin Abdal'ın "İnsan, insan derler idi, insan nedir şimdi bildim" şiirinden örnek veren Bektaş, "Bir şeyi bilmek için öğrenmek, anlamak gerekiyor. İnsanlar beni görünce engelimle ilgili sorular sormaya çekiniyor, doğru soruyu sorduğumuz sürece her şeyi sorabiliriz. Bence, bir görme engellinin nasıl yaşadığını, yürüdüğünü ve hareket ettiğini öğrenmek için beyaz bastondan başlanmalı." diye konuştu

        - "Velilerle sürekli iletişim halinde"

        Okul Müdürü Ahmet Yıldırım da Ömer öğretmenle yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Sınıflarda düzenli yaptığımız denemeleri Ömer hocamızla değerlendiriyoruz, eksik varsa öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Konuları ele alıyoruz. Ömer hocamız sabah geldiğinde tüm sınıfları gezer, öğrencileri sorar, velilerle sürekli iletişim halinde. Veliler de biz de eğitim ve iletişim konusunda Ömer hocamızdan memnunuz. Her okula bir rehber öğretmen şart, 2 yıldır bunun faydasını çok gördük." ifadelerini kullandı.

        Okulun 6. sınıf öğrencilerinden Zeynep Tanas ise Ömer öğretmeni çok sevdiklerini anlatarak, "Öğretmenimize arkadaşlarımızla aklımıza takılan soruları soruyoruz. Bizlere derslerle ilgili çok yardımcı oluyor. İyi ki var, iyi ki bizim öğretmenimiz. Düzenli olarak sınıflarımıza geliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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