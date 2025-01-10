Erzurum'da son 13 yılda işlenen cinayetlerin tamamı aydınlatıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 13 yıldır faili meçhul cinayet olmadığını ve kolluk kuvvetlerinin kasten öldürme olaylarının tamamını aydınlattığını söyledi.

Vali Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Palandöken Dağı'ndaki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda, Erzurum'un 2023-2024 yılı emniyet ve asayiş değerlendirmesini karşılaştırmalı olarak yapan Çiftçi, "Erzurum'da 2023'te 16 bin 50, 2024'te 16 bin 775 asayiş olayı meydan gelmiş, yani yüzde 4,5 artış var. Bizim için önemli parametrelerden birisi de aydınlatma oranları. 2023'te olayları aydınlatma oranımız yüzde 96,4 iken 2024'te bu oranlarının yüzde 99,5'e yükseldiğini görüyoruz. Bu ilimiz açısından oldukça memnuniyet verici bir durum. Neredeyse meydana gelen olayların tamamı kolluk güçlerimiz tarafından, emniyet ve jandarma tarafından aydınlatılmış gözüküyor." diye konuştu.

- "2024'te ilimizde hiç oto hırsızlığı ve kapkaç olayı yaşanmadı"

Asayiş olaylarında en önemli kategorinin kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar olduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"2023'te toplamda kişilere karşı 5 bin 493 suç işlenmiş. 2024'te bu 5 bin 468'e gerilemiş, az bir gerileme var. 2023'te yüzde 98,7'lik bir aydınlatma oranı varken 2024'te bu oran yüzde 99,9'a ulaşmış. Yani kişilere karşı işlenen suçların çok küçük bir kısmı hariç neredeyse tamamı aydınlatılmış durumda. Kişilere karşı işlenen suçlarda tehdit, hakaret ve kasten öldürme ortalamalarımızı aşağıya çeken unsurlar olarak gözüküyor. Dolandırıcılık suçları 2023'te 542 iken, 2024'te 597'ye yükseldiğini görüyoruz, yüzde 10,1'lik bir artışı var. Evden hırsızlık olaylarında yüzde 69, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 72, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 83,3, oto hırsızlığı ve yağmanın da yüzde 45 oranında azaldığını görüyoruz. 2024'te ilimizde hiç oto hırsızlığı ve kapkaç olayı yaşanmamış. Bu da güzel haberlerden bir tanesi."

Kasten öldürme suçunun faili belli olan ve meçhul olmak üzere 2 türlü olduğunu işaret eden Çiftçi, "2010 ve 2011'de birer tane faili meçhul kasten öldürme olayları var. 2012'den itibaren 2024'te dahil olmak üzere ilimizde hiç faili meçhul cinayet olmamış. Bu da yaklaşık 12-13 yıldır kolluk kuvvetlerimizin kasten öldürme olaylarının tamamını aydınlattığını gösteriyor. Faili belli olaylarda ise 2023'te 13 faili belli öldürme olayı varken 2024'te sayı 15'e çıkmış." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, ruhsatsız silahlarla mücadelede 2024'te bir önceki yıla göre ele geçirilen silahta yüzde 23,4 artış olduğunu ve kentteki yabancıların karıştıkları olayların oldukça düşük olduğunu kaydetti.

- Narkotikte en düşük riskli gruba düşmek için tedbirler artırılacak

Vali Çiftçi, araması olan kişilere yönelik verilere ilişkin şunları kaydetti:

"2023'te 5 bin 214 kişi, 2024'te 5 bin 349 kişi yakalanıyor ve adli mercilere teslim ediliyor. Şu anda hala yakalayamadığımız, toplumun arasında dolaşmaya devam eden veya saklanan, gizlenen kişilerin sayısı var. 2024'te de 1931 kişi hala 'ifadeden' aranmaya devam ediyor. Bunların adli mercilere teslim edilmesi, ifadesinin alınması gerekiyor. Hapisten dolayı da 379 kişiyi arıyoruz. Bunların toplam sayısı da 2 bin 310 kişi."

Çiftçi, narkotik suçlarla mücadelede Erzurum'un orta riskli grupta olduğunu, iki basamak düşülmesi durumunda en düşük riskli grup olan riskli gruba düşüleceğini ve bundan dolayı 2025'te daha da tedbirleri artıracaklarını anlattı.

Terörle mücadeleye ilişkin ise Çiftçi, 2023'te 92 olay olduğunu, 1063 operasyon yapıldığını ve 238 kişinin gözaltına alındığını kaydederek, 2024'te 121 olayın gerçekleştiğini, 1108 operasyon ve 188 kişinin gözaltına alındığını, terörle mücadeleye yönelik operasyonların arttığını ifade etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve ilgili kurum müdürleri katıldı.