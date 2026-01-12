Erzurum'da 12 yılda 7 bin 500'den fazla riskli yapı yıkıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 12 yılda 7 bin 500'den fazla depreme dayanıksız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sekmen, açıklamada şunları kaydetti:

"12 yıl içerisinde 7 bin 500'ü aşkın depreme dayanıksız yapıyı yıkarak yerinde dönüşümle Erzurum'umuzu güvenli bir şehir haline getirme kararlılığımızı ortaya koyduk. Yakutiye ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar da aynı vizyonun bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesi için risk oluşturan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyecek, dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz. Erzurum'u geleceğe emin adımlarla taşıyacak bu dönüşüm sürecinde tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Sekmen, kamu güvenliğini tehdit eden metruk yapıların tespit ve yıkım işlemlerinin kent genelinde programlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi.