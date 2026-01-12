Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 12 yılda 7 bin 500'den fazla riskli yapı yıkıldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 12 yılda 7 bin 500'den fazla depreme dayanıksız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:00
        Erzurum'da 12 yılda 7 bin 500'den fazla riskli yapı yıkıldı
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 12 yılda 7 bin 500'den fazla depreme dayanıksız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Sekmen, açıklamada şunları kaydetti:

        "12 yıl içerisinde 7 bin 500'ü aşkın depreme dayanıksız yapıyı yıkarak yerinde dönüşümle Erzurum'umuzu güvenli bir şehir haline getirme kararlılığımızı ortaya koyduk. Yakutiye ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar da aynı vizyonun bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesi için risk oluşturan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyecek, dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz. Erzurum'u geleceğe emin adımlarla taşıyacak bu dönüşüm sürecinde tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

        Sekmen, kamu güvenliğini tehdit eden metruk yapıların tespit ve yıkım işlemlerinin kent genelinde programlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

