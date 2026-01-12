Oltu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Yıldırım, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

