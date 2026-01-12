Oltu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı
Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Oltu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda, ilçede görev yapan basın mensupları için günün anısına pasta kesildi.
Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Yıldırım, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektirdiğini söyledi.
Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.