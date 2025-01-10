Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binası açıldı

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi 50. Yıl Caddesi'ndeki yeni hizmet binası için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde tören düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, açılışta, gazetecilerin sağlık sıhhat içinde bir meslek hayatı geçirmesi temennisinde bulundu.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki binasının elverişsiz olduğunu, yeteri kadar ihtiyaca karşılık vermediğini anımsatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yeni binanın açılışı dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Erzurum geçmişten beri hem yerel hem bölgesel hem de ulusal gazeteciliğin basın sektörünün merkezi olmuştur. Geçmişten günümüze kadar da kendi alanında başarılı olmuş nice gazeteciler yetiştirmiş ve bunları da Türk basınına armağan etmiş bir şehrimizdir. Geçmişten günümüze görev yapan, ahirete irtihal etmiş tüm gazetecilerimizi de rahmetle yad ediyorum. Hayatta olanlara da Allah hayırlı uzun ömürler versin."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün de basın mensuplarıyla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehre ve ülkeye katkı sağladıklarından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Sekmen, "Erzurum, geçmişi asırlara dayanan köklü bir basın geleneğine sahip bir şehir olmanın daima haklı gururunu yaşamaktadır. 140 yılı aşkın bir süredir bu şehir, basın yoluyla halkın sesi olmuş, milletimizin hak ve hukukunu savunmuş ve demokrasinin gelişmesine öncülük etmiştir." dedi.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Musa Çakır da meslek mensuplarına, camiaya ve şehre yakışır bir mekan oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, genç gazeteci adayları için de çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Konuşmalarının ardından kurdele kesildi, davetliler yeni hizmet binasını gezdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yöresel Halk Oyunlar ekibinin gösteri sunduğu törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur, kurum müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.