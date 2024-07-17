Atatürk Üniversitesi, dünyanın sayılı üniversiteleri arasında 785'inci sırada yer aldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi, 2024 yılı dünya üniversiteler sıralamasında 1506 üniversite arasında 785'inci sırada yer aldı.

Üniversitenin kurumsal iletişim direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 72 ülkeden 1506 üniversiteyi kapsayan, bilimsel etki, işbirliği, yayınlara açık erişim ve cinsiyet üzerinden istatistiklerini sağlayan, ayrıntılı bibliyometrik göstergeleri değerlendiren ve YÖK'ün tanıdığı dört üniversite değerlendirme kuruluşundan biri olan Hollanda merkezli CWTS Leiden Ranking'in 2024 sıralamaları yayımlandı.

Atatürk Üniversitesi, üniversitelerin bilimsel performanslarına ilişkin önemli bilgilerin paylaşıldığı rapora göre, Türkiye'de listeye girme başarısı gösteren 40 üniversite arasında 10'uncu sırada yer aldı. Dünyanın önde gelen 1506 üniversitesi arasında 785'inci sırada yer alarak ilk 500 arasına girme hedefini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Avrupa üniversiteleri arasında ise 247'inci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Atatürk Üniversitesi, alan bazlı taramalarda dünya geneli biyomedikal ve sağlık bilimlerinde 613'üncü, Türkiye'de 11'inci, yaşam ve yer bilimlerinde 558'inci Türkiye'de 5'inci, fizik bilimleri ve mühendislikte 700'üncü Türkiye'de ise 6'ncı sırada yer aldı.