Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Erzurum'da sanayicilerle buluştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Milli Teknoloji Hamlesi istikametinde ülkemizde katma değerli üretim yaparak dünyada hem ekonomisiyle hem sanayisiyle ve altyapısıyla güçlü bir Türkiye'yi hızla inşa etmek için Bakanlık olarak bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı İnan, Organize Sanayi Bölgeler Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü ve beraberindeki heyetle, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nda" sanayicilerle bir araya geldi.

Mevcut tren yolları ve limanlarla entegrasyonu da artırmayı hedeflediklerini belirten İnan, "Bir taraftan mevcut altyapımızın rehabilitasyonunu, eksiklerini gidermeye çalışırken bir taraftan da yeni altyapı inşa etmek için çalışıyoruz. Erzurum'a bölgenin teşvik sınıflandırmasıyla ilgili gerekli destek verilecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bu konuda 'Erzurum rahat olsun' dediyse Erzurum rahat olsun." diye konuştu.

OSBÜK Başkanı Kütükçü de Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de organize sanayi bölgelerinde üretime kazandırılan her metrekare, kurulan her fabrikanın çok kıymetli olduğunu anlattı.