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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Erzurum'da sanayicilerle buluştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Milli Teknoloji Hamlesi istikametinde ülkemizde katma değerli üretim yaparak dünyada hem ekonomisiyle hem sanayisiyle ve altyapısıyla güçlü bir Türkiye'yi hızla inşa etmek için Bakanlık olarak bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:51
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Erzurum'da sanayicilerle buluştu:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Milli Teknoloji Hamlesi istikametinde ülkemizde katma değerli üretim yaparak dünyada hem ekonomisiyle hem sanayisiyle ve altyapısıyla güçlü bir Türkiye'yi hızla inşa etmek için Bakanlık olarak bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Bakan Yardımcısı İnan, Organize Sanayi Bölgeler Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü ve beraberindeki heyetle, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nda" sanayicilerle bir araya geldi.

        Programda katılımcılara, kentin organize sanayi bölgelerinin tanıtım filmi izletildi.

        Burada konuşan İnan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Allah'tan rahmet diledi.

        Birçok bölgede yaranın kanadığını ama en çok kanayan yaranın ise Gazze olduğunu ve bunun herkese sorumluluk yüklediğini belirten İnan, "Bizim güçlü bir Türkiye inşa etmekten, bu gücümüzü adaletin tesis edilmesine kanalize etmekten başka çaremiz yok. Biz millet olarak bunu yapmışız." dedi.

        İnan, bu doğrultuda önlerindeki yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" yapabilmenin en kritik tarafının milli teknoloji hamlesi olduğunu vurguladı.

        "Milli Teknoloji Hamlesi istikametinde ülkemizde katma değerli üretim yaparak dünyada hem ekonomisiyle hem sanayisiyle ve altyapısıyla güçlü bir Türkiye'yi hızla inşa etmek için Bakanlık olarak bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz" diyen İnan, altyapıları güçlendirip OSB'lerin kapasitelerini artırmayı, gelecek yılarda sanayi alanlarının kapasitesini de iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Mevcut tren yolları ve limanlarla entegrasyonu da artırmayı hedeflediklerini belirten İnan, "Bir taraftan mevcut altyapımızın rehabilitasyonunu, eksiklerini gidermeye çalışırken bir taraftan da yeni altyapı inşa etmek için çalışıyoruz. Erzurum'a bölgenin teşvik sınıflandırmasıyla ilgili gerekli destek verilecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bu konuda 'Erzurum rahat olsun' dediyse Erzurum rahat olsun." diye konuştu.

        OSBÜK Başkanı Kütükçü de Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de organize sanayi bölgelerinde üretime kazandırılan her metrekare, kurulan her fabrikanın çok kıymetli olduğunu anlattı.

        Yatırımın önemine vurgu yapan Kütükçü, şunları kaydetti:

        "İstisnasız hepimizin ortak bir hedefi Türkiye sevdasıdır. Türkiye'nin dört bir köşesinde yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan organize sanayi bölgeleri olarak bizim en büyük ortak hedefimiz ise güçlü bir Türk sanayisidir, güçlü Türkiye’dir. Tüm zorlu şartlara rağmen bu motivasyonla çalışıyor, üretiyoruz. İnşallah aynı motivasyonla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. OSBÜK olarak biz her zaman yanınızdayız."

        Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, çeşitli illerden oda başkanları ve kurum müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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