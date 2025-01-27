Rusya'dan ilham aldı Erzurum'a "buz pisti kafe" konsepti getirdi

TALHA KOCA - Erzurumlu buz hokeyi antrenörü Şamil Koç, Rusya'da gördüğü "buz pisti kafe" konseptini Erzurum'da hayata geçirdi.

Uluslararası müsabakaya katılmak için gittiği Rusya'da bahçe zemininin buz pistine dönüştürüldüğü kafeleri gören 33 yaşındaki Koç, ilham aldığı konsepti memleketindeki kafesinde uygulamaya karar verdi.

İşletmesinin bahçesindeki yaklaşık 200 metrekare alanı suyla doldurarak dondurucu soğukların yaşandığı kentte doğal buz pistine dönüştüren Koç, üzerine de masa ve sandalye yerleştirip, müşterilerine paten kayarken yeme içme imkanı sunmaya başladı.

Koç, AA muhabirine, oluşturduğu pistte zaman zaman buz hokeyi müsabakaları da düzenlediğini söyledi.

Kentin bu konsepte uygun bir iklime sahip olduğunu ifade eden Koç, "Buzda halkımız için böyle bir imkan olmadığını gördük. Bir gün çay içerken bu alan gözümüze çarptı, 'bu işi yapar mıyız' diye düşünürken işe başladık. 2 haftamızı aldı ve güzel bir mekan ortaya çıktı." dedi.

- "Şükürler olsun konseptimiz tuttu"

İşletmesinde aynı zamanda buz pateni eğitimleri de verdiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun konseptimiz tuttu ve emeklerimizin karşılığını aldık. Böyle güzel bir konsepte imza attık. Müşterilerimiz, gelip çayını çorbasını içip paten kayarak faydalanabiliyor, isterse buz üstünde isterse yukarda sıcakta çayını içerken paten kayanları izleyebiliyor. Aileler sıcak ortamda çayını içerken çocuklarının eğlencesini izliyor. Buzun üzerine masa sandalye attık, bazı müşterilerimiz kayarken kahvesini yudumluyor. Bunu bir kafeyle birleştirme ambiyansını ilk defa gerçekleştirdik, halkımız sevdi."

- "Burada spor ve aile ortamı var"

Müşterilerde beden eğitimi öğretmeni Soner Çintimar da kışın boş zamanlarını genellikle bu kafede geçirdiğini ifade etti.

Çintimar, televizyonda Avrupa'daki şehirlerde gördüğü bu konseptin kente taşınmasına sevindiğini anlatarak, "Burada zaman geçirmeyi seviyorum, burada spor ve aile ortamı var. Kahve içtikten sonra kayabiliyorum. Erzurum'da bunun bir örneğine rastlamadım, herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.