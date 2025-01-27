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        GÜNCELLEME - Erzurum'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü

        Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:42
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü
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        Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Duruköy Mahallesi'ndeki Ali Akdaş'a ait evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen bitişikteki Fatih Mehmet, Cemalettin, Mehmet ve Süleyman Akdaş ile İbrahim Çakır'a ait 5 ev ile ahırlara sıçradı.

        İhbar üzerine mahalleye Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, jandarma, sağlık ve İspir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, mahalleye giderek ekipleri koordine etti.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.

        - "Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil"

        Vali Mustafa Çiftçi, yangının çıktığı mahallede inceleme yaparak, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yangın ihbarının hemen ardından ilgili tüm kurumların bölgeye gidip çalışmalara katıldığını ve soğutma işlemlerinin sürdüğünü belirten Çiftçi, "Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybımızın olmaması, hayvanların da zamanında başka yerlere nakledilmesi en büyük tesellimiz. Gün boyunca zarar ve hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Bu konudaki çalışmalar sürüyor. İlk tespitlere göre toplam 15 ahır, samanlık ve evlerde hasar meydana gelmiş. Hasar tespiti devam ediyor." bilgisini paylaştı.

        Mahalle muhtarı Cuma Çakır da azalarından yangını haber aldığını anlatarak, "Evim yangın çıkan mahallenin karşısında. Balkondan baktığımda yoğun duman gördüm. Yangın anında muhtar azam Latif Akdemir de uyuyormuş, köpeklerin havlamasına dışarı çıkmış. Birkaç kişiyi aradım, camiden anons ettirdim, elektriği kestik. Mahalledeki yangın vanasıyla olaya ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Sağ olsun devletimiz her birimiyle yanımıza koştu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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