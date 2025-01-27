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        Erzurum'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü

        Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:49
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        Erzurum'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü
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        Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

        Duruköy Mahallesi'ndeki Ali Akdaş'a ait evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mahalledekilerin müdahalesine rağmen bitişiğindeki Fatih Mehmet Akdaş, Cemalettin Akdaş, Mehmet Akdaş, Süleyman Akdaş ve İbrahim Çakır'a ait 5 eve ve ahırlara da sıçradı.

        İhbar üzerine mahalleye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, sağlık ve İspir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, mahalleye giderek ekipleri koordine etti.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

        Vali Mustafa Çiftçi de yangının olduğu mahallede incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yangında 6 ev ile bazı ahır ve samanlıklar zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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