Erzurum'da tarihi Habib Baba Türbesi çevresinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı

Sekmen, türbe çevresinde bulunan trafik yoğunluğunun da yeni yapılacak yolla en asgari seviyeye indirileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projenin birinci etabında 13 işyerinin tahliye ve yıkımlarının tamamlandığını belirterek, "Burada yeni imar planları kapsamında yıkılan iş yerlerini modern tasarımlarla yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ayrıca yeni imar planı kapsamında bölgede yeni bir yol da inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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