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        Erzurum'da kamyonun çarptığı yaya öldü

        Erzurum'un İspir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:24
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        Erzurum'da kamyonun çarptığı yaya öldü
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        Erzurum'un İspir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Karşıyaka Mahallesi Ziya Paşa ve Şehit Abdulkerim Turhan caddesinin kesiştiği noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Öztürk'e (70), Ömer K. idaresindeki 06 FS 5014 plakalı kamyon çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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