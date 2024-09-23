Erzurum'da bulunan ishak kuşu bakımının ardından doğaya salındı
Erzurum'da vatandaşlarca bulunan ishak kuşu, bakımının ardından doğaya salındı.
Erzurum'da vatandaşlarca bulunan ishak kuşu, bakımının ardından doğaya salındı.
Kent merkezinde ishak kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne haber verdi.
Görevlilerce koruma altına alınan kuşun tedavisine başlandı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak eşliğinde bakımı ve beslenmesi tamamlanan kuş, bulunduğu yerde doğaya salındı.
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