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        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Kültürü Haftası" programları düzenlendi

        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Kültürü Haftası" dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:00
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        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Kültürü Haftası" programları düzenlendi
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        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Kültürü Haftası" dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehter takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, Ahilik geleneğinin binlerce yıldır devam ettiğini söyledi.

        Ahiliğin önemine değinen Çiftçi, şöyle konuştu:

        "İnsan merkezli Ahilik, medeniyetimizin dünyaya armağan ettiği örnek bir teşkilat mirasıdır. Ahilik, usta çırak ilişkisinin hakim olduğu bir eğitim sürecidir. Kuşaktan kuşağa, ustalardan çıraklara aktarılan birikim, bir medeniyet inşasında rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nde Ahi Teşkilatı altın çağını yaşamıştır. Ahilik insan ahlak ve din eğitimini bünyesinde bulunduran bir okuldur. Kaliteyi ve tüketiciyi koruyan evrensel bir kuruluştur."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Ahiliğin bir yaşam felsefesi olduğunu belirterek, "Bu kültür sadece Anadolu toraklarında değil, tüm İslam coğrafyasına yayılmış, birlik, beraberlik ve dayanışma olarak devam etmiştir." dedi.

        Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ile Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Kızılgeçit de Ahilik geleneğinin önemini anlattı.

        Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin "Şed Kuşatma" oyununu sahnelediği programda, "Yılın Ahisi" seçilen 75 yaşındaki demir ustası Zekayi Kaplan, "Yılın Kalfası" olan tesisatçı Mahmut Aykut ve "Yılın Çırağı" seçilen oto tamircisi Ertuğrul Şükrüoğlu'na protokol üyelerince plaket takdim edildi.

        Ayrıca törenin gerçekleştirildiği meydanda, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, Ahilik kültürünü yansıtan resimleri sergilendi.

        Hafta dolayısıyla protokol üyeleri, vatandaşlara etli pilav ikram etti.

        - Ardahan, Ağrı ve Iğdır

        Ardahan'da da Vali Hayrettin Çiçek, makamında esnaf ve temsilcileriyle bir araya geldi. Çiçek, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

        Ağrı Valisi Mustafa Koç da Valiliğin toplantı salonunda, Ticaret İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati Aydemir ve beraberindekilerle bir araya geldi. Haftanın hayırlı olması temennisinde bulunan Koç, esnafa kazançlı günler diledi.

        Iğdır'da ise Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Valiliği ziyaret etti. Kentte hafta kapsamında yapılacak etkinliklerin ele alındığı ziyarette, Ticaret İl Müdürü Mücahit Yalçın, Vali Turan'a "Ahilik Sancağı"nı verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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