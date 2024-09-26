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        Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olayların yıl dönümü etkinliklerine katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:52 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:59
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        Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te yaşanan olayların yıl dönümü etkinliklerine katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te yaşanan olayların yıl dönümü öncesinde eylem ve etkinliklere katılabileceğini değerlendirdikleri ve sosyal medya üzerinden, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan teknik takip ve incelemelerde konuyla ilgili Karayazı'da 7, Tekman'da 3, Hınıs ve Köprüköy'de 1'er şüpheli tespit edildi.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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