Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kızılay'ın "altın madalya"lı bağışçısı Erzurum Valisi Çiftçi, 42. kez kan verdi

        Bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa Çiftçi, 42. kan bağışını Çat ilçesinde yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılay'ın "altın madalya"lı bağışçısı Erzurum Valisi Çiftçi, 42. kez kan verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa Çiftçi, 42. kan bağışını Çat ilçesinde yaptı.

        Vali Çiftçi, Kaymakamlık ziyaretinin ardından, ilçede konuşlandırılan kan bağış tırına geçti.

        Daha önceki bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa Çiftçi, burada form doldurup gerekli testlerin yapılmasının ardından Kızılay'ın ilçede konuşlandırılan kan bağışı tırında kan verdi.

        ​​​​​​​Vali Çiftçi, gazetecilere, 42. kez bağışta bulunduğunu ve ömrü boyunca bağış yapmaya devam edeceğini söyledi.

        - "İnancımızın gereği bağış yapmamız gerekiyor"

        Kan bağışının önemine vurgu yapan Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Bağışımın birinci sebebi, her şeyden önce inancımızın gereği kan bağışlamamız gerekiyor. Çünkü bizim inancımız, bir insanın hayatını kurtarmayı, bütün insanlığın hayatını kurtarmakla eş değer görüyor. Kızılay'ın bağışçılarından topladığı kanlar, gerekli araştırma işlemlerinden sonra üç kişinin hayatını kurtarabiliyor. Onların işine yarayabiliyor. İkinci sebep, teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen, hala yapılamayan tek ilaç kan. Kanın tek bir kaynağı var o da insandan temin edilebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan da kan bağışlamak önemli. Yine üçüncü bir sebep de kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli ve devamlı bir ihtiyaç. Her gün kana ihtiyaç duyan bir sürü insan olabiliyor. Bunların da ihtiyaçlarının en güvenli bir şekilde karşılanabilmesi için kan bağışlarına sürekli ihtiyaç duyuluyor."

        Çiftçi, "Son bir gerekçe olarak da her şeyin şükrü kendi cinsinden diyebiliriz. Eğer Cenabıhak insanlara malı mülkü verdiyse, başkalarına, ihtiyaç sahiplerine, yardımcı olmak suretiyle malımızın, mülkümüzün şükrünü eda edebiliriz. Sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyse kan bağışlamak suretiyle sağlığımızın da şükrünü eda edebiliriz." diye konuştu.

        Bağışlanan kanların güvenle ihtiyaç duyulan alanlara aktarıldığını da belirten Çiftçi, Türk Kızılay çalışanlarına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Doğum gününde kalp zarından yapılan kapakla sağlığına kavuştu
        Doğum gününde kalp zarından yapılan kapakla sağlığına kavuştu
        Erzurum'da genç kız kalp zarından yapılan aort kapağıyla sağlığına kavuştu
        Erzurum'da genç kız kalp zarından yapılan aort kapağıyla sağlığına kavuştu
        Mehmetçik ecdadın vatan savunmasında kullandığı Erzurum'daki tabyaları temi...
        Mehmetçik ecdadın vatan savunmasında kullandığı Erzurum'daki tabyaları temi...
        Erzurum'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
        Erzurum'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
        Erzurum AFAD'dan, 1241 kişiye arama kurtarma eğitimi
        Erzurum AFAD'dan, 1241 kişiye arama kurtarma eğitimi
        Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Ahmet Çağrı Birdal se...
        Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Ahmet Çağrı Birdal se...