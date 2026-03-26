Erzurum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. M.B.Ö'nün kullandığı 25 ABB 692 plakalı motosiklet, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde Prof. Dr. Ahmet Özel Caddesi'nde B.O. idaresindeki 25 DY 743 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

