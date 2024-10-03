Erzurum'da tarihi tabyaların çevresindeki kümesler kaldırıldı, sahiplerine ceza kesildi
Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan tarihi Kiremitliktepe Tabyaları çevresindeki tavuk ve güvercin kümesleri kaldırıldı, sahiplerine cezai işlem uygulandı.
Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan tarihi Kiremitliktepe Tabyaları çevresindeki tavuk ve güvercin kümesleri kaldırıldı, sahiplerine cezai işlem uygulandı.
Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Milli Parklar ve tarihi mekanların korunması için yayımlanan genel emirin ardından ecdat yadigarı tabyalarda denetimler arttırıldı.
Palandöken Belediyesi zabıta ekipleri, bu kapsamda Kiremitlik Tabyaları etrafında bazı kişilerin tavuk ve güvercin kümesleri oluşturduğunu tespit etti.
Tavuk ve güvercinlerin zarar görmemesi ve sağlıklı şekilde taşınması için 15 gün süre veren ekipler, kümes sahiplerine de ceza kesti.
Verilen süre tamamlandıktan sonra tabyaların çevresinde tekrar denetim yapan ekipler, bazı kümeslerin kaldırılmadığını belirledi.
Uyarılara rağmen kümesleri kaldırmayan O.K, E.K, S.B, A.Ö, S.K. ve Z.C'ye emre aykırı davranıştan tekrar idari yaptırım uygulandı, kümesler zabıta ekiplerince kaldırıldı.
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