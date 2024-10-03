Erzurum'da tarihi tabyaların çevresindeki kümesler kaldırıldı, sahiplerine ceza kesildi

Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan tarihi Kiremitliktepe Tabyaları çevresindeki tavuk ve güvercin kümesleri kaldırıldı, sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Milli Parklar ve tarihi mekanların korunması için yayımlanan genel emirin ardından ecdat yadigarı tabyalarda denetimler arttırıldı.

Palandöken Belediyesi zabıta ekipleri, bu kapsamda Kiremitlik Tabyaları etrafında bazı kişilerin tavuk ve güvercin kümesleri oluşturduğunu tespit etti.