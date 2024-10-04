Erzurum'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi yolu üzerinde yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

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