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        Erzurum'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:43
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        Erzurum'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi yolu üzerinde yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düzensiz göçmenleri, işlemlerin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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