Erzurum'da farklı suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı

Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde eylül ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 167 bin 731 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 28 bin 492 araç kontrol edilerek, 980 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 845 umuma açık iş yeri, 859 park ve bahçe ile 1642 metruk bina kontrol edildi, 321 yoklama kaçağı tespit edildi.