Erzurum'da internetten çocuk istismarı videosu izlediği iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Ekipler, konuyla ilgili IP adreslerinden tespit ettiği 11 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, kentte çocuk istismarı içeren video izleyenlere yönelik çalışma yaptı.

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