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        Erzurum'da internetten çocuk istismarı videosu izlediği iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da internetten "çocuk istismarı içeren video" izlediği iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:48
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        Erzurum'da internetten çocuk istismarı videosu izlediği iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da internetten "çocuk istismarı içeren video" izlediği iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, kentte çocuk istismarı içeren video izleyenlere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, konuyla ilgili IP adreslerinden tespit ettiği 11 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

        Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 6'sı adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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