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        Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

        Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:36
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        Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
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        Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü.

        Aileleriyle kar yağışının etkili olduğu Palandöken Dağı ve Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, burada fotoğraf çektirip kar topu oynadı.

        Dağdaki kayak merkezine inen tilkiler de renkli görüntüler oluşturdu.

        Vatandaşlardan Adem Turan, AA muhabirine, kar yağdığı için Palandöken Dağı'na geldiğini belirterek "Kar Erzurum'a ve Palandöken'e çok yakışıyor. Kar yağdığı için çok mutlu olduk. Dağda her yer kar altında, sis de etkili. Kar topu oynamak için burası çok iyi. Herkesi Erzurum'a bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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