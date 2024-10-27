Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Trafik kazalarının arttığı Erzurum'da emniyet güçlendirdiği araç filosuyla denetimleri sıklaştıracak

        Trafik kazası oranlarında artış görülen Erzurum'da, emniyet genişleterek güçlendirdiği araç filosuyla kazaları önlemek için denetimleri artıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazalarının arttığı Erzurum'da emniyet güçlendirdiği araç filosuyla denetimleri sıklaştıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trafik kazası oranlarında artış görülen Erzurum'da, emniyet genişleterek güçlendirdiği araç filosuyla kazaları önlemek için denetimleri artıracak.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde, filoya katılan 39 yeni aracın hizmete alınmasına ilişkin tören düzenlendi.

        Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, yeni araçların donanımlı olduğunu söyledi.

        Araçlar için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından (YİKOP) 5 milyon ve Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfından da 1 milyon lira olmak üzere 6 milyon lira para ödendiğini bildiren Çiftçi, "Bunun karşılığında İçişleri Bakanlığımız bize 36 yeni araç ve 3 de motosiklet tahsis etti." dedi.

        Çiftçi, kentte geçen yıl 8, bu yıl ise 12 ölümlü kaza olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Yüzde 50 oranında artış olduğunu görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarına baktığımız zaman geçen sene 948 yaralanmalı trafik kazası varken bu sene bu oranın 1121'e çıktığını görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarında artış var. Maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili geçen sene 1697 kez olmuşken bu sene oran 1929'a yükselmiş. Yani ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında artış var. İnşallah bu araçların hizmete girmesiyle trafik kazalarının sayılarında yolcuların ve sürücülerin trafik kurallarına daha üst seviyede uymaları noktasında denetimleri arttırmamız gerektiğini, bunun mecburiyeti olarak karşımıza çıktığını görüyorum."

        Geçen yılın 9 ay 20 günü ile bu yılki aynı dönemde gerçekleşen asayiş ve trafik kazaları oranlarında karşılaştırma yapan Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Geçen sene ilimizde polis bölgesinde 9 bin 312 asayiş olayı meydana gelmişti. Bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman yüzde 1,6 artış var. Fakat memnuniyetle ifade etmek gerekir ki asayiş olaylarında aydınlatma oranımız geçen sene yüzde 95 iken bu sene yüzde 99'a ulaştı. Asayiş olaylarının içerisinde kişilere karşı işlenen suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlar ağırlıklı yer tutuyor. Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre bu sene yüzde 1,1'lik bir azalış var. Bu sene mal varlığına karşı işlenen suçlar 896, azalış oranları daha anlamlı ve güzel. Toplamda yüzde 33'e tekabül ediyor. Yani mala karşı işlenen suçlarda büyük bir azalış var. Bu sene emniyetimiz almış olduğu önleyici tedbirler neticesinde hiç oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık gibi suçlar gerçekleşmemiş. Bu da yine sevindirici gelişmelerden."

        - "Suç ve suçlularla mücadelede bizlere büyük avantaj sunacak"

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da emniyet filosuna giren yeni araçlarla vatandaşlara daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için çaba sarf edileceğini söyledi.

        Yeni araçların emniyete hayırlı olmasını dileyen Yırtar, şunları kaydetti:

        "Filomuza yeni katılan bu araçlar şehrimizin güvenliğini sağlamak, görevimizi daha etkin şekilde yerine getirmemizi sağlayarak operasyonel kabiliyetimizi artıracak, suç ve suçlularla mücadelede bizlere büyük avantaj sunacaktır. Teknolojik donanımları ve modern yapılarıyla emniyet teşkilatımızın günlük görevlerinde önemli rol oynayacak bu araçlar, Erzurum'un huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bugün burada yalnızca araç teslim töreni gerçekleştirmiyoruz aynı zamanda toplumumuza hizmet etme konusundaki kararlılığımızı ve gücümüzü bir kez daha pekiştiriyoruz. Devletimizin bize sunduğu bu imkanlarla hiç şüphesiz ki devletimizin vizyonu ile şekillenen 'Türkiye Vizyonu'na 'Huzurun Yüzyılı' olarak da katkı sunacaktır."

        İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua ettiği programda, kurban kesildi ve ekipler yeni araçlarla şehir turu attı.

        Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir ve çok sayıda polis katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Beyin kanamasından yaşamını yitiren üsteğmen toprağa verildi
        Beyin kanamasından yaşamını yitiren üsteğmen toprağa verildi
        Tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybeden üsteğmenin cenazesi, memleketi Erz...
        Tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybeden üsteğmenin cenazesi, memleketi Erz...
        Erzurum'da polisin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
        Erzurum'da polisin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
        Erzurum'da Tabyalar Bisiklet Turu yapıldı
        Erzurum'da Tabyalar Bisiklet Turu yapıldı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için 50'nci kez yürüdü
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için 50'nci kez yürüdü
        Bisikletlerle tarihi yolculuk
        Bisikletlerle tarihi yolculuk