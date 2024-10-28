Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Sekmen, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlattığı ve Erzurum'da doruğa yükselen özgürlük mücadelesinin, nihai hedefine Cumhuriyetin ilanıyla ulaştığını belirtti.

        Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu olan Kurtuluş Savaşı'nın milletin üstün fedakarlıkları sonucunda kazanılmış görkemli bir zafer olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

        "Milletimiz, ülkemizin işgali karşısında ortak bir ruhla tek vücut olmuş, Gazi Meclisimizin açılmasıyla birlikte kurtuluşumuza ve ardından Cumhuriyetimize uzanan şanlı bir yürüyüş başlatmıştır. İnsanlık tarihi, milletlerin böylesine sarsılmaz bir ortak iradeyle kendi kurtuluş destanlarını yazdıklarına çok nadir şahit olmuştur. Aziz milletimiz, Cumhuriyetle birlikte milli bir devletin, onurlu ve eşit haklara sahip vatandaşları haline gelmiş, Devletinin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Milletimizin yeniden dirilişinin en büyük nişanesi, çağdaş bir devlet kurarak tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan Cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle birlikte ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır."

        Mehmet Sekmen, "Cumhuriyetimiz, gücünü, temelinde barındırdığı ortak tarih ve kader birliğinden, milletimizin bağımsızlığa olan inancından ve hedeflediği çağdaşlaşma idealinden almıştır. Cumhuriyetimizin bizleri ulaştırdığı düzey, gelecek için hepimize ayrı bir heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe bağımsız yaşama azmimize daima güç katmaktadır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor
        Erzurum'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 FETÖ üyesi serbest bı...
        Erzurum'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 FETÖ üyesi serbest bı...
        Erzurum'da bir ailenin doğa gezintisinde yaralı bulduğu şahin tedaviye alın...
        Erzurum'da bir ailenin doğa gezintisinde yaralı bulduğu şahin tedaviye alın...
        Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" düzenlendi
        Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" düzenlendi
        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Doğuştan kolları olmayan Halil, yüzme ve futbolla hayata sarılıyor
        Doğuştan kolları olmayan Halil, yüzme ve futbolla hayata sarılıyor