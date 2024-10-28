Erzurum'da jandarma ekipleri öğrencilere kullandıkları teçhizatları tanıttı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle öğrencilere kullandıkları teçhizatları tanıttı.

Ekipler, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Aziziye İlçe Gençlik Spor Merkezi'nde eğitim gören 50 öğrenci ile Yakutiye İlçesindeki Dumlu Şehit Muhammed Ferdi Güntekin Ortaokulu'nda bulunan 205 öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığı'nın imkan ve kabiliyetlerine yönelik tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda öğrencilere, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Komando, Trafik ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin ekipmanları ile araçları tanıtıldı.