Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da jandarma ekipleri öğrencilere kullandıkları teçhizatları tanıttı

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle öğrencilere kullandıkları teçhizatları tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da jandarma ekipleri öğrencilere kullandıkları teçhizatları tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle öğrencilere kullandıkları teçhizatları tanıttı.

        Ekipler, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Aziziye İlçe Gençlik Spor Merkezi'nde eğitim gören 50 öğrenci ile Yakutiye İlçesindeki Dumlu Şehit Muhammed Ferdi Güntekin Ortaokulu'nda bulunan 205 öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığı'nın imkan ve kabiliyetlerine yönelik tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda öğrencilere, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Komando, Trafik ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin ekipmanları ile araçları tanıtıldı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce öğrencilere siber zorbalık, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, KADES uygulaması ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

        Arama kurtarma köpek unsuru operatörü refakatinde öğrencilere köpek gösterisinin düzenlendiği etkinlikte, personellerin kullandığı araç ve ekipmanlar da sergilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Erzurum'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 FETÖ üyesi serbest bı...
        Erzurum'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 FETÖ üyesi serbest bı...
        Erzurum'da bir ailenin doğa gezintisinde yaralı bulduğu şahin tedaviye alın...
        Erzurum'da bir ailenin doğa gezintisinde yaralı bulduğu şahin tedaviye alın...
        Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" düzenlendi
        Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" düzenlendi