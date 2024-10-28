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        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor

        Erzurum'un İspir ilçesinde Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla çelenk sunma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:03
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        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor
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        Erzurum'un İspir ilçesinde Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla çelenk sunma programı yapıldı.

        İspir Hükümet Meydanı'nda düzenlenen programda, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Osman Karaca ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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