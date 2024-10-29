Erzurum Valisi Çiftçi'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, zaferle taçlanan milli mücadelenin ardından milletin sesini tüm dünyaya haykırdığı Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın mutluluğunun tüm ülkede yaşadığını belirtti.

Cumhuriyet'in temellerinin Erzurum'da atıldığına dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Uğradığı işgallere karşı vatan savunmasında azim, inanç ve kararlılıkla mücadele gösteren, vatanın bölünmez bütünlüğü için her daim devletin yanında olan Dadaşlar, Cumhuriyet'e giden yolda çok önemli kararların alındığı kongreye ev sahipliği yapmıştır. Türk milletinin tarihi misyonunda Anadolu'nun kilidi olma özelliğinin her zaman koruyan Erzurum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır' hükmünün kaleme alınarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı kadim şehirdir. Kadim şehrimiz Erzurum'dan bayram sevincini heyecanını ve gurunu tüm vatandaşlarımızla yürekten paylaşıyoruz."