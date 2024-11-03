Erzurum'daki trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi

Muhammet Yıldırım idaresindeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, 2 Kasım Cumartesi gecesi Çat yolundan şehir merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki eski Palandöken Devlet Hastanesi binasının bahçesine düşmüş, sürücü Yıldırım ile araçta bulunan Ayyıldız ve Kılıç hayatını kaybetmişti.

Cenazeye Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıç kent merkezindeki Asri Mezarlığa, Yıldırım ile Ayyıldız ise Oltu ilçesindeki Özdere Mahalle Mezarlığına defnedildi.

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