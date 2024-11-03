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        Erzurum'daki trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi

        Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen ve otomobilde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:16
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        Erzurum'daki trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi
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        Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen ve otomobilde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

        Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç'ın cenazeleri Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Tufanç Kardeşler Camisi'ne getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıç kent merkezindeki Asri Mezarlığa, Yıldırım ile Ayyıldız ise Oltu ilçesindeki Özdere Mahalle Mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Kaza

        Muhammet Yıldırım idaresindeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, 2 Kasım Cumartesi gecesi Çat yolundan şehir merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki eski Palandöken Devlet Hastanesi binasının bahçesine düşmüş, sürücü Yıldırım ile araçta bulunan Ayyıldız ve Kılıç hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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