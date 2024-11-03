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        Erzurum'da su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:20 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:27
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        Erzurum'da su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Aşkale ilçesinde su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Zeytinli (45) idaresindeki 37 ABL 834 plakalı otomobil, Aşkale'den Bayburt istikametine doğru seyir halindeyken yoldan çıkarak su kanalına çarptı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Hanife Zeytinli ile Saliha Kabacıoğlu olay yeri, Hüseyin Kabacıoğlu ise kaldırıldığı Aşkale Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Otomobil sürücüsü ile Kerem Zeytinli yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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