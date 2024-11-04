Felç ve ölüme neden olabilen kalp ritim bozukluğu dondurma yöntemiyle düzeltiliyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Felç ve ölüme neden olabilen kalp ritim bozukluğu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan dondurma ve yakma yöntemiyle düzeltiliyor.

Kardiyoloji bölümüne çarpıntı, nefes darlığı şikayetiyle başvuran ve tetkiklerde kalp ritminde bozukluk tespit edilen hastalar, durum değerlendirilmesinin ardından yaklaşık 2 saat süren ameliyata alınıyor.

Kapalı anjiyografi yöntemle kasıktaki toplar damar aracılığıyla kalbe ulaşılan ameliyatta, eksi 55-60 derecede soğutulmuş balonla ritim bozukluğu olan bölgelere dondurma veya radyo frekans yöntemiyle yakma uygulaması yapılıyor.

İlerleyen yaşla sıklığı artan ritim bozukluklarının kilo ve tansiyon gibi durumlarda da artabileceğini ifade eden Ceyhun, "Ritim bozukluğu ne kadar erken yaşta başlarsa, ileride kalp yetersizliği, kalp kapaklarında ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor." dedi.

Erzurum'da ve Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan bu tedavilerle hem kalpteki ritim bozuklukları ortadan kalkıyor hem de kalp yetmezliğinin önüne geçiliyor.

Ritim problemlerinde ilaç tedavisiyle başarının düşük olduğunu dile getiren Ceyhun, "Kalp ritim bozukluğu tedavi edilmezse hastaların yüzde 15- 20'sinde felç ve ölümcül durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunu önlemek adına dondurma ve yakma işlemi yapıyoruz. Merkezimizin yanı sıra sayılı merkezlerde bu işlem yapılıyor. Operasyonda hemşire ve teknisyen arkadaşlar uzaktan bağlantıyla işlemin yapıldığı cihaz için teknik destek alıyor." diye konuştu.

Tedavide uygun hastaların seçilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ceyhun, "Uygun hastalarda başarı oranı çok yüksek, yüzde 80-90'nın üzerinde. Erken teşhis ve tedavi açısından ileride kalp yetmezliği problemi yaşamamak için kalp ritminde problem olan hastalara bu işlemi öneriyoruz." dedi.

En çok çarpıntı şikayetiyle başvuran hastalarda, basit bir EKG tetkikiyle ritim bozukluğuna tanı koyabildiklerini söyleyen Ceyhun, ultrasonografi ile de kalp yetersizliğini tespit ettiklerini kaydetti. Ceyhun, şöyle devam etti:

"Ritim bozukluğu varsa ve ultrasonografide kalp boyutları çok büyümemişse, bu durumun erken olduğu anlamına geliyor. Çok ilerlemeden müdahale gerekli. Müdahale edilmezse ilerleyen dönemde ritim bozukluğu kar topu ve çığ gibi büyüyerek kalbe zarar verir. Ne kadar erken müdahale edilirse, kısır döngüyü kırmış oluruz. Bunu kıramazsak ileride kalp yetmezliğine bağlı kalpte genişlemeler, kapakta kaçaklar ve nefes darlığı olmak üzere birtakım problemler oluyor. Bu duruma gelmemek için erken teşhis ve müdahale önemli."