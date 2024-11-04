Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan "Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı.

Türkolojinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Türk diline verdiği katkılar, TDK tarafından belgeselleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen belgeselin ilk gösterim programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, burada yaptığı konuşmada, bir dilin, ikinci dil pozisyonuna düşmediği müddetçe ölme sürecine girmeyeceğini söyledi.

Türkiye'de şu an Türkçe'nin böyle bir riskinin bulunmadığını ifade eden Mert, "Bizde yabancı dil bilen oran şu an yüzde 5, onlar da kendi arasında İngilizce konuşmaz." dedi.

Mert, Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Türk dünyası için çok önemli bir isim olduğunu anlatarak, "Günümüzde Türkolojinin kesinlikle en önemli temsilcilerinden biri ve vefa borcumuz var. Efrasiyap bey çalışmalarıyla, kitaplarıyla, makaleleriyle gerçekten sadece Erzurum'da değil, Türkiye'de ve yurt dışında da etki bırakan hocalarımızdan. Türk Dil Kurumunda ben 5 yıl bilim kurulu üyeliği yaptım ve hep şu dikkati çekti. Efrasiyap beyin adının anılmadığı bir toplantı görmedim. Sözleri döner dolaşır çalışmalarına giderdi. Hocamız bize sadece bilim aktarmadı. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, medeniyeti, adeta bizi tornaladı diyebilirim." diye konuştu.