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        "Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı

        Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan "Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:09
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        "Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı
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        Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan "Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı.

        Türkolojinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Türk diline verdiği katkılar, TDK tarafından belgeselleştirildi.

        Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen belgeselin ilk gösterim programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, burada yaptığı konuşmada, bir dilin, ikinci dil pozisyonuna düşmediği müddetçe ölme sürecine girmeyeceğini söyledi.

        Türkiye'de şu an Türkçe'nin böyle bir riskinin bulunmadığını ifade eden Mert, "Bizde yabancı dil bilen oran şu an yüzde 5, onlar da kendi arasında İngilizce konuşmaz." dedi.

        Mert, Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Türk dünyası için çok önemli bir isim olduğunu anlatarak, "Günümüzde Türkolojinin kesinlikle en önemli temsilcilerinden biri ve vefa borcumuz var. Efrasiyap bey çalışmalarıyla, kitaplarıyla, makaleleriyle gerçekten sadece Erzurum'da değil, Türkiye'de ve yurt dışında da etki bırakan hocalarımızdan. Türk Dil Kurumunda ben 5 yıl bilim kurulu üyeliği yaptım ve hep şu dikkati çekti. Efrasiyap beyin adının anılmadığı bir toplantı görmedim. Sözleri döner dolaşır çalışmalarına giderdi. Hocamız bize sadece bilim aktarmadı. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, medeniyeti, adeta bizi tornaladı diyebilirim." diye konuştu.

        - "Türk Dünyası Terim Bankası doğacak"

        TDK olarak Türk dünyası için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Mert, şunları kaydetti:

        "TDK olarak elimizden geleni, Türk kültür coğrafyasında yapmaya devam ediyoruz. Çok şükür alfabeyi hallettik. Dünya, bölge ve Türk tarihini etkileyecek bir gelişme. Şimdi Türk Dünyası Terim Komisyonu'nu kurduk. Şu an yaptığımız çalışmalar neticesinde hem Türkiye Terim Bankası hem de Türk Dünyası Terim Bankası doğacak. En iyi yazılımı satın aldık. Birinci sütunda her bilim dalıyla ilgili İngilizce terimler olacak. Bunun böyle olmasının sebebi, bir terimi kaçırmayalım. İkinci kısımda Türkiye Türkçesi, Türk lehçelerini tanımlayacağız, görevlendireceğiz. Onlar da gelecekler ve sonuçta hem Türkiye hem de Türk Dünyası Terim Bankası doğacak. Öyle zannediyorum, alfabe birliği kadar önemli bir gelişme. Çok şükür siyasi tarafı olmadığı için işimiz biraz daha kolay."

        Konuşmanın ardından Gemalmaz'ın hayatının gösterildiği belgesel salondakilere izletildi.

        Rahatsızlığından dolayı Erzurum'daki gösterime katılamayıp video mesaj gönderen Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz, geçmiş dönemde hocalık yaptığı Atatürk Üniversitesi mensuplarına selamlarını ileterek "Erzurum'u hiçbir zaman unutmuyorum, hep aklımda rüyalarımda." ifadesini kullandı.

        Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Efrasiyap Gemalmaz, 2017 yılında 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Açılış ve Ödül Töreni’nde, "Türk Diline Hizmet Ödülü"ne layık görülmüş ve Türkoloji çalışmalarında bilgisayarı kullanan ilk dil bilimci olarak öne çıkarak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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