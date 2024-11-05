Erzurum'da emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın adının verildiği caddenin açılışı yapıldı

Erzurum'da, eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın isminin verildiği caddenin açılışı yapıldı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde Zekai Aksakallı Caddesi için düzenlenen açılış töreni, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, şehrin yeni gelişen ve modern yüzünü gösteren caddesine devletin muhtelif kademelerinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli mevkilerinde görev yapan paşanın adını vererek yaşatmak istediklerini söyledi.

Vefanın çok önemli olduğunu dile getiren Sekmen, "Biz, bu devlete ve millete emek ve hizmet vermiş unutulmayacak kahramanlarımızın adını yaşatmak istiyoruz." dedi.

Sekmen, millete hizmet etmiş kişileri ölümsüzleştirmek ve adlarını yaşatmak için isimlerini caddelere verdiklerini belirterek şöyle dedi:

"Erzurum'da şu anda yeni yollar yapıyor ve caddeler açıyoruz, açmaya devam edeceğiz. Çünkü Erzurum'u yeni baştan imar etmeye, turizmiyle, hayvancılığıyla, tarımıyla ve sanayisiyle de bütünleştirerek ayağa kaldıracağız. Su uyur düşman uyumaz. Bugün bile devletimizin etrafında ateş çemberi yanıyor. Büyük bir ateş her tarafı sarmış. Onun için uyanık olacağız. Bir ve beraber olacağız, oynanan oyunlara fırsat vermeyeceğiz. Haçlı zihniyeti dün olduğu gibi bugün de aynen devam ediyor. Paramızla alacağımız silahları bize vermiyorlar. O yüzden her sektörde büyümenin ve gelişmenin gayreti içinde olacağız."