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        Narman'da organ bağışı standı kuruldu

        Erzurum'un Narman ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:53
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        Narman'da organ bağışı standı kuruldu
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        Erzurum'un Narman ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

        Narman Devlet Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu'nun ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Hükümet Konağı önüne kurulan stantta, vatandaşlar, organ bağışı ile ilgili bilgilendirildi.

        Hastane personeli ve öğrencilerin bilgilendirme yaptığı etkinlikte, bağış kayıtları da toplandı.

        Organ bağışının önemine dikkati çeken Hastane Başhekimi Ahmet Talha Türkmen, "Organ bağışı kişinin özgür hür iradesiyle sağlıklıyken beyan ettiği bağış işlemidir. Bu şekilde beyin ölümü gerçekleşenlerin organları, organ ihtiyacı olanlara ulaşarak hayatlarını kurtarılabilir. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyoruz." dedi.

        Standı Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ile Belediye Başkanı Adem Kınalı da ziyaret etti.

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