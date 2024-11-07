Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin Yakıt Analiz Laboratuvarı akredite edildi

Atatürk Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi Yakıt Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akredite edildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda Mühendislik Fakültesinin Yakıt Analiz Laboratuvarı, 14 Ekim 2028 tarihine kadar geçerli olmak üzere ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygunluk sertifikası aldı.

Yüksek teknolojili ve yüksek doğruluk hassasiyetine sahip cihazlar ile başta bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektöre de hizmet sunan Yakıt Analiz Laboratuvarı, katı ile sıvı yakıt analizleri yaparak, sektördeki ihtiyaçlara uygun geniş ve kapsamlı araştırma yapılmasına zemin hazırlıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin akademik ve sanayi iş birlikleriyle sektöre yönelik çözüm odaklı çalışmalarının süreceğini belirtti. Laboratuvarın akredite edilmesinin, kalite standardına uygunluğunun da en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarımızı sadece akademik camiada değil, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak şekilde de yönlendirmeye büyük önem veriyoruz. Yakıt Analiz Laboratuvarı, üniversitemizin bu stratejik amacına hizmet eden önemli bir yapıdır. TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon belgesi, laboratuvarımızın sektöre olan katkısını ve uluslararası düzeyde kabul edilen kalite standartlarına uygunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu akreditasyon, sadece üniversitemiz için değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal ölçekte enerji sektörü ve çevre koruma alanlarında önemli gelişmedir."