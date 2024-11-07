Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin Yakıt Analiz Laboratuvarı akredite edildi

        Atatürk Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi Yakıt Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 20:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin Yakıt Analiz Laboratuvarı akredite edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi Yakıt Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akredite edildi.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda Mühendislik Fakültesinin Yakıt Analiz Laboratuvarı, 14 Ekim 2028 tarihine kadar geçerli olmak üzere ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygunluk sertifikası aldı.

        Yüksek teknolojili ve yüksek doğruluk hassasiyetine sahip cihazlar ile başta bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektöre de hizmet sunan Yakıt Analiz Laboratuvarı, katı ile sıvı yakıt analizleri yaparak, sektördeki ihtiyaçlara uygun geniş ve kapsamlı araştırma yapılmasına zemin hazırlıyor.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin akademik ve sanayi iş birlikleriyle sektöre yönelik çözüm odaklı çalışmalarının süreceğini belirtti.

        Laboratuvarın akredite edilmesinin, kalite standardına uygunluğunun da en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarımızı sadece akademik camiada değil, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak şekilde de yönlendirmeye büyük önem veriyoruz. Yakıt Analiz Laboratuvarı, üniversitemizin bu stratejik amacına hizmet eden önemli bir yapıdır. TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon belgesi, laboratuvarımızın sektöre olan katkısını ve uluslararası düzeyde kabul edilen kalite standartlarına uygunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu akreditasyon, sadece üniversitemiz için değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal ölçekte enerji sektörü ve çevre koruma alanlarında önemli gelişmedir."

        Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu da enerji sektöründe yapılan araştırmaların daha kaliteli ve güvenilir verilerle desteklenmesinde öncü olacak laboratuvarın enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki projelere de önemli katkı sunacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesinde uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkileri anlatıl...
        Atatürk Üniversitesinde uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkileri anlatıl...
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Aziziye Tabyaları saygı yürüyüşüne davet:
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Aziziye Tabyaları saygı yürüyüşüne davet:
        Erzurum'da anaokulu öğrencileri, lösemili akranları için gökyüzüne balon bı...
        Erzurum'da anaokulu öğrencileri, lösemili akranları için gökyüzüne balon bı...
        Tarım Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 850 dönüm araziyi köylülerle imece us...
        Tarım Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 850 dönüm araziyi köylülerle imece us...
        Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başl...
        Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başl...
        Erzurum'da ekim ayında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da ekim ayında 38 düzensiz göçmen yakalandı