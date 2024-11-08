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        Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatı 2025'te tamamlanacak

        Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve yaklaşık 15 bin 640 dekar araziyi sulayacak Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatının 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:04
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        Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatı 2025'te tamamlanacak
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        Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve yaklaşık 15 bin 640 dekar araziyi sulayacak Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatının 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

        Projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını belirten Balta, "Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatı çalışmalarını 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. İnşaatın yüzde 26'sını tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında projeyi bitirip, 15 bin 640 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Söz konusu projenin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

        "Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak, 15 bin 640 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 156 milyon 400 bin lira daha fazla kazanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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