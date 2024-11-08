İspir'de "Narkorehber" ve "Narkogençlik" eğitimi verildi

Erzurum'un İspir ilçesinde, kamu kurum yöneticileri ve çalışanlarına "narkorehber", yüksekokul öğrencilerine ise "Narkogençlik" eğitimi verildi.

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda kamu kurum yöneticileri ve çalışanlarına "narkorehber" eğitimi verildi.

Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Narkorehber" ve "Narkogençlik" eğitimlerinin önemine değinerek, bu eğitimlerin ilköğretim sınıflarına yönelik değil de daha çok anne baba ve kurum çalışanlarına verilmesinin daha etkili olacağını söyledi.

Pocanoğlu, uyuşturucu ile mücadelenin sadece kolluk güçleriyle değil, topyekun halk olarak bilinçli bir şekilde hareket ederek bu işin üstesinden gelinebileceğini aktardı. Komiser Ezgi Ecevit de yapılan sunumda katılımcılara özellikle uyuşturucu maddelerin zararları anlatıldı. İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim de vatandaşların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımına karşı duyarlılığın artırılması noktasında sunum gerçekleştirildi.