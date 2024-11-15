Erzurum'da havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Kış mevsiminde dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, arıcılar sonraki sezon iyi verim almak ve kayıpları önlemek için arılarını kışlatmaya başladı.

Bal üretiminin yaygın yapıldığı kentte, arıcılık ilkbahar aylarında üretimlerini artırmak ve kaliteli bal elde etmek için kovanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkıyor.

Sonbahar dönemine kadar üretim yapan arıcılar, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kovanlar arasındaki mesafeyi daralttıktan sonra çuval, branda gibi koruyucu malzemeyle kovanları muhafaza ederek arıları soğuktan koruyor. - "Kışı geçirmeleri için her bir kovanda 15-20 kilogram bal var" Arıcı Mehmet Ali Bayır, AA muhabirine, arılarının kışlatma dönemini kentte geçireceğini ve bunun için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Kışlatma hazırlıklarından bahseden Bayır, "Arıların kışı rahatlıkla geçirebilmeleri için zayıf iki kovanı bir kovana çevirdim. Yağışlar başlayacağı ve kar da arkasından geleceği için üzerlerini branda ile kapattım. Böylelikle ilkbahara kadar böyle bekleyeceğiz. Kışı geçirmeleri için her bir kovanda 15-20 kilogram saf bal var." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger de üreticilerin kış için son hazırlıklarını yaptığını anlattı. "Erzurum'da arı kışlatılmaz" algısının yanlış olduğunu vurgulayan Kenger, şunları kaydetti: "Şu an ortam sıcaklığı 2-3 derece. Arı, hava sıcaklığı 14 derecenin altına düştüğünde uçmaz ve kovandan çıkmaz. Haliyle şu an arıda bir faaliyet yok. Kovanlar nem almayacak şekilde yerden yüksekte muhafaza edildiğinde, Erzurum'da da arıları kışlatabiliyoruz. 'Erzurum'da arı kışlatılmaz' ön yargısını kırmış oluyoruz. Arıcımız brandalarla kolonilerin üzerini kapatmış. Nem almayacak şekilde yapmış. Arı uçmayacağı ve kovan sıcaklığı 14 derecenin altında olmayacağı için sıkıntı yaşamaz."