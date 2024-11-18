Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kazım Karabekir Mahallesi İhmal Cami Sokak'taki bir apartmana dün gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
Olayın ardından otomobile binerek uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüpheli M.R.A. (21) M.E.K. (21) ve A.T'yi (22) gözaltına aldı.
Şüphelilerden M.R.A'nın 18 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Av tüfeğiyle yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.