Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Oltu'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

        Oltu ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oltu'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oltu ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Gökçedere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzeri olay yerine itfaiye sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyerek ev ve ahıra sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"

        Benzer Haberler

        Erzurum'daki 25. Ulusal Çocuk Forumu'nda çocuk hakları konuşuldu
        Erzurum'daki 25. Ulusal Çocuk Forumu'nda çocuk hakları konuşuldu
        Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözal...
        Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözal...
        Doğa yürüyüşünde bozayıyla karşılaştılar
        Doğa yürüyüşünde bozayıyla karşılaştılar
        Pompalı tüfekle apartmana ateş etti; 'sarhoştum' dedi
        Pompalı tüfekle apartmana ateş etti; 'sarhoştum' dedi
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Yarım asırdır tekvando yapıyor
        Yarım asırdır tekvando yapıyor