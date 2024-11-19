Erzurum'da gölete düşen otomobilin sürücüsü öldü

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve komando timi sevk edildi.

Otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, sürücü ise suda kayboldu.

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