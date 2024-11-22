Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 208'inci programını Erzurum'da yaptı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, görev dönüşünden bu yana 208'inci programını Erzurum'da öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerle buluşan Gezeravcı, öğrencilere Türkiye'nin milli uzay programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

Gzeravcı, şunları kaydetti: "Geleceğimizin teminatı kardeşlerimizin ayaklarına kadar gelip tüm bu hikayenin gelişimini ve sonucunu anlatmamız, sizlere sunulmuş bir lütuf değil bizim boynumuzun borcudur. Çünkü bu görev Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşının şahsi heyecanı için yapılmış bir görev değildir. Bu, yüz yıllık tarihimizde geçmişimizde öz güvenimizin sürekli yaftalandığı o günlerden sonra halen içinden geçtiğimiz süreçte bu memleketin çocuklarını, dünyanın başka insanların başka ülke çocuklarından daha değersiz kılma zihniyetini alaşağı etmek için icra edilmiş bir görevdir."

Gezeravcı, uzaya yolculuk sürecini anlattığı programda, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, görevden döndüğünden bu zamana kadar 106 şehir değişikliği ile 208'inci programın icrasını yaptıklarını söyledi. Gezeravcı, programlarda sadece sürecin teknik boyutlarının değil ayrıca manevi boyutlarının da aktarıldığını ifade ederek, "Gençlerimize bu güne kadar hak ettikleri öz güveni aşılayarak ayağa kaldırmak ve bu güne kadar ısrarla öz güvenlerini yaftalamaya çalışanların amaçlarını boşa çıkaracak şekilde, onların geleceğe bakışlarını daha öz güvenli hale getirecek içerikler anlatıyorum." dedi.

- "Türkiye'nin uzay yolculuğu hikayesinin devamını gençler yazacak" Gençlerin uzaya olan meraklarındaki gelişen sürecin mimarının, devletin güçlü iradesi olduğunu vurgulayan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay yolculuğu hikayesinin devamını gençlerin yazacağını kaydetti. Gezeravcı, ayrıca gençlerin potansiyellerinden de bahsederek, "Gençlerimizin potansiyellerinden şüphemiz yok. Yeter ki kimse gölge etmesin, kimse onların öz güvenlerini yaftalayıp, potansiyellerini ayaklar altına almaya çalışmasın." diye konuştu.