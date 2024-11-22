Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 208'inci programını Erzurum'da yaptı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, görev dönüşünden bu yana 208'inci programını Erzurum'da öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:47 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 208'inci programını Erzurum'da yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, görev dönüşünden bu yana 208'inci programını Erzurum'da öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerle buluşan Gezeravcı, öğrencilere Türkiye'nin milli uzay programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

        Gzeravcı, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı kardeşlerimizin ayaklarına kadar gelip tüm bu hikayenin gelişimini ve sonucunu anlatmamız, sizlere sunulmuş bir lütuf değil bizim boynumuzun borcudur. Çünkü bu görev Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşının şahsi heyecanı için yapılmış bir görev değildir. Bu, yüz yıllık tarihimizde geçmişimizde öz güvenimizin sürekli yaftalandığı o günlerden sonra halen içinden geçtiğimiz süreçte bu memleketin çocuklarını, dünyanın başka insanların başka ülke çocuklarından daha değersiz kılma zihniyetini alaşağı etmek için icra edilmiş bir görevdir."

        Gezeravcı, uzaya yolculuk sürecini anlattığı programda, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

        Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, görevden döndüğünden bu zamana kadar 106 şehir değişikliği ile 208'inci programın icrasını yaptıklarını söyledi.

        Gezeravcı, programlarda sadece sürecin teknik boyutlarının değil ayrıca manevi boyutlarının da aktarıldığını ifade ederek, "Gençlerimize bu güne kadar hak ettikleri öz güveni aşılayarak ayağa kaldırmak ve bu güne kadar ısrarla öz güvenlerini yaftalamaya çalışanların amaçlarını boşa çıkaracak şekilde, onların geleceğe bakışlarını daha öz güvenli hale getirecek içerikler anlatıyorum." dedi.

        - "Türkiye'nin uzay yolculuğu hikayesinin devamını gençler yazacak"

        Gençlerin uzaya olan meraklarındaki gelişen sürecin mimarının, devletin güçlü iradesi olduğunu vurgulayan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay yolculuğu hikayesinin devamını gençlerin yazacağını kaydetti.

        Gezeravcı, ayrıca gençlerin potansiyellerinden de bahsederek, "Gençlerimizin potansiyellerinden şüphemiz yok. Yeter ki kimse gölge etmesin, kimse onların öz güvenlerini yaftalayıp, potansiyellerini ayaklar altına almaya çalışmasın." diye konuştu.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve öğretmenler de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da geleceğin bisiklet şampiyonları okullarda keşfediliyor
        Erzurum'da geleceğin bisiklet şampiyonları okullarda keşfediliyor
        Erzurum'da kamu çalışanlarına "stresle başa çıkma ve öfke kontrolü" eğitimi...
        Erzurum'da kamu çalışanlarına "stresle başa çıkma ve öfke kontrolü" eğitimi...
        'Yaşamaz' denilen bebekti, doktor oldu; çocukların hayata sarılmasını sağlı...
        'Yaşamaz' denilen bebekti, doktor oldu; çocukların hayata sarılmasını sağlı...
        Rus sevgilinin ölümünde beraat kararı verilen sanık yeniden yargılanacak
        Rus sevgilinin ölümünde beraat kararı verilen sanık yeniden yargılanacak
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Erzurum'da bulunan yediuyur yavrusu şırıngayla damla damla verilen sütle be...
        Erzurum'da bulunan yediuyur yavrusu şırıngayla damla damla verilen sütle be...