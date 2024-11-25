Erzurum, Tunceli ve Erzincan karla kaplandı

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarının ulaşıma kapanması nedeniyle Vali Hamza Aydoğdu geceyi ekiplerle yollarda geçirdi ve mahsur kalanlara yardım etti.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın oldu kentte bina çatılarında sarkıtlar oluştu. Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Tunceli’de de kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Ayrıca bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Valilik, Şenkaya ilçesi hariç kent genelindeki tüm ilçelerde bugün eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Tarihi yapıların, cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.