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        Erzurum, Tunceli ve Erzincan karla kaplandı

        Erzurum, Erzincan ve Tunceli, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:33
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        Erzurum, Tunceli ve Erzincan karla kaplandı
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        Erzurum, Erzincan ve Tunceli, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini sürdürdü.

        Tarihi yapıların, cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

        Valilik, Şenkaya ilçesi hariç kent genelindeki tüm ilçelerde bugün eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

        Ayrıca bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

        - Tunceli

        Tunceli’de de kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar kalınlığının yer yer yer 20 santimetreye ulaştığı kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

        - Erzincan

        Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

        Beyaza bürünen şehirde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ölçüldü.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın oldu kentte bina çatılarında sarkıtlar oluştu. Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarının ulaşıma kapanması nedeniyle Vali Hamza Aydoğdu geceyi ekiplerle yollarda geçirdi ve mahsur kalanlara yardım etti.

        Yolda mahsur kalanlar, kentteki yurtlarda misafir edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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