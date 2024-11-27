Erzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Erzurum'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte pazar günü başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Giderek etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.
Vatandaşlar karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.
Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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