Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Erzurum'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 00:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte pazar günü başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Giderek etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

        Vatandaşlar karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

        Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
        İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Benzer Haberler

        Bakan Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenler için düzenlenen konsere katıldı
        Bakan Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenler için düzenlenen konsere katıldı
        Erzurum'da kadına yönelik siber şiddet ve çözümü konuşuldu
        Erzurum'da kadına yönelik siber şiddet ve çözümü konuşuldu
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Erzurum'da cezaevinden firar ederek eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Erzurum'da cezaevinden firar ederek eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Cezaevinden firar edip eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Cezaevinden firar edip eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet