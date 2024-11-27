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        "Kayak garantisi" veren Palandöken'de pistler suni karlamayla sezona hazırlanıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan ve suni kar üreten sistemleriyle kayak sezonunu güvence altına alan Palandöken'de, pistler sezon için hazır hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:04
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        "Kayak garantisi" veren Palandöken'de pistler suni karlamayla sezona hazırlanıyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan ve suni kar üreten sistemleriyle kayak sezonunu güvence altına alan Palandöken'de, pistler sezon için hazır hale getiriliyor.

        Uzunlukları 1-14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de, suni karlama sistemleri sayesinde yağış olmasa dahi hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesiyle kayak sezonu başlatılabiliyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'nin sorumluluğundaki Palandöken Kayak Merkezi'nde, son günlerde etkili olan kara ilave olarak pistlerin iyi duruma getirilmesi için suni karlama sistemleri de çalıştırılmaya başlandı.

        Doğal karın yanı sıra suni karlamayla sezonu erken açıp, geç kapatan Palandöken'de şu sıralar hummalı çalışma yürütülüyor.

        - Sistemlerle saate 2 bin 400 metreküp kar üretiliyor

        Toplamda 87 kilometrelik kayak pistlerinin 35 kilometresinde bulunan suni karlama sistemlerinden saate 2 bin 400 metreküp üretilen kar, ihtiyaç halinde diğer pistlere de transfer ediliyor.

        Özellikle lift, gondol sistemlerinde yapay zeka teknolojilerinden de faydalanılan merkezde gece-gündüz çalışan ekipler, pistleri yakın zamanda en iyi şekilde kayakseverlerin hizmetine sunmayı hedefliyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, Palandöken Dağı'nda yağışların devam ettiğini ancak sonraki günlerdeki olası yağışsız durumları göz önünde bulundurarak suni karlama sistemlerini çalıştırdıklarını söyledi.

        Uzun süre kar yağmasa dahi suni karlama sistemlerinden faydalanıp sezonu açabildiklerine işaret eden Aynalı, şöyle konuştu:

        "Rezervasyon yaptırmak isteyen kayakseverler, gönül rahatlığıyla şimdiden yerlerini ayırtıyor çünkü kar yağmasa bile, biliyorlar ki suni karla kayak pistleri hazırlanmış oluyor. 'Palandöken'de rezervasyonumuzu yaptırıp, istediğimiz dönemde rahatlıkla kayak yapabiliyoruz' deniliyor. Ama suni karlama ünitelerimiz, göletlerimiz, suni karla hazırlanan pistlerimiz olmazsa, kayaksever tereddüt ediyor. Bazen rezervasyon yaptırmıyor, yaptırsa bile iptal ediyor. İptaller de o kayak merkezi için negatif bir durum oluşturuyor. Bir sonraki sezonda artık buraya gelmiyorlar. Böylelikle bunların önüne geçmiş oluyoruz. Suni karlama sistemlerinin avantajlarını gördük. Sezon öncesi şu an tüm rezervasyonlar dolmuş durumda. Sebebi de suni karlama sistemlerimizin olması ve misafirlerimizin geldiklerini kayak yapacaklarını biliyor olmalarıdır."

        Aynalı, sistemlerle üretilen suni karın, kayak için doğal kar kadar kaliteli olduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla tüm pistlerimizde kar ezme çalışmalarımız devam ediyor. Liftlerimiz, pistlerimiz kayakseverler için hazırlanıyor. Bu hafta sonu tüm kayakseverleri Palandöken'e kayak yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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