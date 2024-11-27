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        Erzurum'da polis ekipleri dondurucu soğukta "zorunlu kış lastiği" denetiminde

        Erzurum'da polis ekipleri, dondurucu soğukların yaşandığı kentte ticari araçlar için uygulanan zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:52
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        Erzurum'da polis ekipleri dondurucu soğukta "zorunlu kış lastiği" denetiminde
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        Erzurum'da polis ekipleri, dondurucu soğukların yaşandığı kentte ticari araçlar için uygulanan zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.

        Olumsuz hava koşullarının 4 gündür etkisini sürdürdüğü kentte görevli trafik polisleri, kara yollarında can ve mal kayıplarının önlemek amacıyla 15 Kasım'dan bu yana ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, kentteki uygulama noktalarında ve belirledikleri güzergahlara güvenlik önlemi alarak oluşturdukları denetim koridorlarında durdurdukları ticari araçların lastiklerini kontrol edip, ölçümlerini yapıyor.

        Belirlenen kurallara uymayan sürücülere 4 bin 69 lira ceza kesilerek, araçlar kontrollü şekilde lastikçilere yönlendiriliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere gece 10, gündüz ise 5 dereceye kadar düştüğü kentte, 15 Kasım'dan bu yana 5 bin 884 ticari araç denetlendi.

        Sürücülerden Mehmet Emin Çakar, AA muhabirine, polislerin gerçekleştirdiği denetimlerden memnun olduğunu söyledi.

        Kar yağışının etkisiyle yollarda yer yer buzlanma olduğunu belirten Çakar, "Ekipler bizi durdurdu, Allah razı olsun, can güvenliğimiz için lastiklerimizi kontrol ettiler. Kışlık lastiklerimi taktırdığım için herhangi bir sıkıntım yok. Pasinler'den geldim, tekrar geri dönüyorum yollar buzlu ama gidip gelebiliyoruz." dedi.

        Denetimlere katılan sürücülerden Çetin Erçek de kentte etkili olan kar ve tipi sonrası dondurucu soğukların başladığını anlattı.

        Erçek, sürücülerin kışın daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Memleketimizde kış şartları ağır olduğu için denetimlerimiz sıkılaştı. Ekipler, lastiklerimizin kışlık olup olmadığına ve zincirlerimizin bulunup bulunmadığına bakıyorlar. Denetimler, kazalar için önlem ve caydırıcı oluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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